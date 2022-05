Parcheggi blu a Matera: diminuiscono gli stalli liberi anche in piazza Matteotti

Continua l’operazione di aggiornamento dei parcheggi blu esistenti a Matera e la creazione di nuove aree a pagamento. Oggi tocca a via Roma e piazza Matteotti dove quei pochi posti di sosta libera hanno lasciato spazio agli stalli a pagamento. Fra pochi giorni il sistema di pagamento dei parcheggi blu di Matera cambierà completamente. Con l’installazione di nuovi parcometri si dovrà per forza impostare, al momento del pagamento, il numero della propria targa e quello dello stallo dove si lascia l’auto. Proprio per questo è in corso la numerazione dei posti a pagamento che dal primo giugno saranno gestiti dalla ditta vincitrice dell’appalto.