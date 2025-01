By

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ha promosso un corso di formazione su neuro marketing e neuro selling, tenutosi il 24 e 25 gennaio, con l’obiettivo di fornire ai professionisti del settore strumenti innovativi per la comunicazione e la vendita del vino. L’iniziativa, guidata dall’esperto Vincenzo Russo, ha riscosso un notevole successo di partecipazione, confermando l’interesse del comparto enologico verso le nuove frontiere del marketing sensoriale.

Un corso di formazione all’avanguardia per il settore vitivinicolo

L’evento formativo, rivolto a soci del Consorzio e professionisti del marketing e della comunicazione nel settore vinicolo, ha visto la partecipazione di circa cento operatori del territorio. Questo dato testimonia la crescente attenzione verso le strategie di neuro marketing applicate al vino, in un mercato sempre più competitivo.

L’influenza degli stimoli sensoriali sul consumatore

Il corso si è articolato in due giornate. La prima sessione si è concentrata sull’analisi dei processi decisionali del consumatore, con un focus sull’importanza degli stimoli sensoriali:

Colori: l’impatto visivo dell’etichetta e del packaging.

l’impatto visivo dell’etichetta e del packaging. Profumi: l’esperienza olfattiva e il suo legame con la memoria.

l’esperienza olfattiva e il suo legame con la memoria. Suoni: l’importanza dell’ambiente di degustazione e della comunicazione sonora.

l’importanza dell’ambiente di degustazione e della comunicazione sonora. Linguaggio: la scelta delle parole per comunicare l’identità del brand e le caratteristiche del vino.

Il professor Russo ha sottolineato l’importanza di una comunicazione coerente con l’identità del brand, fornendo esempi concreti di etichette, spot pubblicitari e campagne di marketing di successo.

Tecniche di neuro selling per ottimizzare le vendite

La seconda giornata è stata dedicata all’applicazione pratica delle tecniche di neuro marketing e neuro selling per ottimizzare le strategie di vendita. Tra i temi trattati:

Strategie di prezzo: l’influenza del prezzo sulla percezione del valore.

l’influenza del prezzo sulla percezione del valore. Tecniche di comunicazione persuasiva: l’utilizzo di messaggi che stimolano le emozioni del consumatore.

l’utilizzo di messaggi che stimolano le emozioni del consumatore. Focus sui benefici del prodotto: evidenziare i vantaggi per il consumatore.

evidenziare i vantaggi per il consumatore. Elementi visivi impattanti: l’utilizzo di colori vivaci e contrasti per catturare l’attenzione.

Un elemento chiave emerso durante il corso, in linea con le tendenze globali del marketing enologico, è l’importanza dell’esperienza sensoriale diretta. La visita in cantina con degustazione si conferma una strategia fondamentale per offrire al cliente un’esperienza unica e coinvolgente, stimolando tutti e cinque i sensi e creando un legame duraturo con il brand.

Degustazione di Primitivo di Manduria: un’esperienza sensoriale completa

Al termine della prima giornata, il Consorzio ha offerto una degustazione di quattro etichette rappresentative della denominazione:

Due Primitivo di Manduria DOC

Un Primitivo di Manduria DOC Riserva

Un Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG

Questa degustazione ha rappresentato un’ulteriore opportunità per i partecipanti di approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi vini, attraverso un’esperienza sensoriale completa.

Il futuro del marketing del vino: innovazione e valorizzazione del territorio

La Presidente del Consorzio Novella Pastorelli ha inaugurato i lavori, sottolineando l’importanza di questa iniziativa come primo appuntamento di un ciclo di eventi dedicati al marketing del vino. L’elevata affluenza ha confermato il vivo interesse del settore verso queste tematiche, aprendo nuove prospettive per la valorizzazione e la promozione del Primitivo di Manduria.