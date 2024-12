“PARADIGMA 5.0. Il nuovo paradigma, oltre Society 5.0 e Industry 5.0. Come affrontarlo?”, il nuovo libro di Oliviero Casale e Paola Rinaldi, sarà presentato mercoledì 4 dicembre alle ore 14:30 presso la Sala Stampa di Montecitorio, in Via della Missione 4, Roma. Pubblicato da Gambini Editore, il volume si propone di costruire una base di conoscenza interdisciplinare su temi cruciali legati all’innovazione, alla sostenibilità e alla governance, offrendo anche una visione su come potrebbero evolversi le professioni del futuro.

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del deputato della Camera della Repubblica On. Raffaele Nevi e moderato da Oliviero Casale, General Manager di UniProfessioni e co-autore del libro. Tra gli interventi previsti, spiccano quelli di Paola Rinaldi, docente e co-autrice, e di esperti provenienti dai mondi accademico, istituzionale e industriale.

“Paradigma 5.0” non intende proporre soluzioni definitive, ma fornire una base di conoscenze per chi voglia approfondire temi di grande attualità, come smart manufacturing, blockchain, digital twins, metaverso, economia circolare, finanza sostenibile, normazione ISO e sistemi di gestione. Il libro si presenta come un contributo fondamentale per comprendere le trasformazioni in atto, promuovendo una visione capace di ispirare nuove competenze professionali e riflettere sul ruolo dell’etica, del bene comune e dell’antifragilità nei processi di innovazione.

“La chiave per sbloccare il successo nel percorso verso il nuovo Paradigma 5.0 non è l’esistenza di una conoscenza isolata su singoli aspetti, bensì una conoscenza condivisa e multidisciplinare del suo insieme. Occorre una visione sistemico-adattiva e la disponibilità di bussole per orientare il viaggio, così come invogliare ad intraprenderlo…”, afferma Oliviero Casale.

Per ulteriori informazioni sul libro, visitare il sito ufficiale:

https://paradigmacinquepuntozero.it

Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming sulla Web TV della Camera dei Deputati, al seguente link: https://webtv.camera.it/home