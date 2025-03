EDVIGE CUCCARESE HA RELAZIONATO IN SVIZZERA CON IL BISNIPOTE DEL FONDATORE DELL’ALFA ROMEO SU “I ROMEO, RACCONTI DI FAMIGLIA”

L’ingegnere Nicola Romeo, è il fondatore della casa automobilista Alfa Romeo, dopo aver rilevato la già esistente A.L.F.A (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). Il marchio Alfa è amato in tutto il mondo e la storia dell’Alfa Romeo è stata raccontata negli anni. In Svizzera nei pressi di Lugano domenica 23 marzo è stato organizzato un evento speciale, per raccontare sia della fabbrica della casa del Biscione dalla diretta voce dei più esperti del mondo Alfa Romeo, ma soprattutto per parlare in un modo inedito del suo fondatore. Ad avere questo delicato ed importante compito sono stati, l’ingegnere lucana Edvige Cuccarese, che direttamente da Montalbano Jonico si è recata oltralpe per raccontare delle radici lucane della famiglia Romeo, in qualità di ingegnere, di conterranea, per aver scritto nel 2018 anno del centenario dell’Alfa Romeo il primo libro a carattere territoriale “Dai Calanchi a Milano, Nicola Romeo fonda l’Alfa Romeo” e, per aver ideato nel 2021 l’inedito Memorial Romeo, con un percorso di auto d’epoca, che porta lo stesso titolo del libro, ed il bisnipote di Nicola Romeo, Matteo Sartori, che ha raccontato “Nicola Romeo era mio nonno”, inediti della vita in famiglia facendo scorrere foto prese dall’archivio di famiglia. Questa prima parte dell’evento è stata particolarmente emozionante perché ha riguardato una parte privata di Nicola Romeo.

La seconda parte, con Gippo Salvetti, Mimmo Magro e Stefano Salvetti, esperti del settore, ha riguardato la storia dell’Alfa Romeo, con storie del tutto nuove. È seguita una interessanteesposizione della villa di Nicola Romeo in stile Liberty di Claudio Bonfioli e, non sono mancati i saluti da Sant’ Antimo, località natale di Nicola Romeo di Enrico Cuozzo.

Il pubblico è stato numeroso, si è registrati il “tutto esaurito” dei biglietti molti giorni prima del 23. 260 appassionati alfisti si sono mostrati entusiasti dello storico e sontuoso evento. Lavicedirettrice della rivista Ruoteclassiche ex Quattroruote Laura Confalonieri ha condotto la serata ed Elisabetta Cozzi del Museo Cozzi ed Axel Marx esperto di produzioni e collezionista tra i primi al mondo e il maggiore in Europa hanno introdotto il momento ringraziando della presenza di altri componenti della famiglia Romeo.