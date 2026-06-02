Matera celebra la passione per la musica e il collezionismo: al Centro Commerciale Il Circo la Fiera del vinile del Fumetto, delle Musicassette e dei CD

Una giornata all’insegna della musica, della cultura pop e del collezionismo sta animando il Centro Commerciale Il Circo di Matera, dove è in corso la Fiera del Disco, del Fumetto, delle Musicassette e dei CD. L’evento, organizzato da “La Città del Disco”, proseguirà fino alle ore 20:30 di oggi, offrendo agli appassionati un’occasione unica per immergersi in un mondo fatto di vinili, rarità musicali, fumetti da collezione e supporti che hanno segnato intere generazioni.

Tra gli stand presenti è possibile trovare dischi in vinile a 33 e 45 giri, CD, musicassette vintage, edizioni rare, fumetti d’epoca e numerosi oggetti dedicati alla cultura musicale e al collezionismo. Un appuntamento che richiama non solo collezionisti esperti, ma anche curiosi, giovani e famiglie desiderosi di riscoprire il fascino dei supporti fisici in un’epoca dominata dal digitale.

La manifestazione rappresenta un vero e proprio viaggio nella memoria, tra copertine storiche, grandi classici della musica italiana e internazionale, pubblicazioni introvabili e fumetti che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di milioni di lettori. L’atmosfera è quella delle grandi fiere del settore, dove la passione per la musica e per il collezionismo diventa occasione di incontro, scambio e condivisione.

L’ingresso è libero e l’evento si svolge presso il Centro Commerciale Il Circo, in via Sallustio a Matera. C’è ancora tempo fino alle 20:30 per visitare gli stand, cercare il disco dei propri sogni, completare una collezione o semplicemente lasciarsi trasportare dal fascino senza tempo del vinile, delle musicassette e dei fumetti.