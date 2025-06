Ci sono razze di cane vietate in Europa ma non in Italia?

Ogni Paese ha le sue regole quando si parla di cani. In alcune nazioni europee, razze come il Pitbull, il Dogo Argentino o il Tosa Inu sono considerate troppo pericolose per circolare liberamente. Ma in Italia? La situazione è sorprendentemente diversa. Nessuna razza canina è ufficialmente vietata nel nostro Paese, ma questo non significa che si possa viaggiare ovunque con il proprio amico a quattro zampe senza problemi.

In questo articolo vedremo quali razze sono bandite in altri Stati europei, perché sono state inserite in quelle liste nere, e cosa significa tutto questo per chi vive in Italia o viaggia con il proprio cane. Se hai un cane di razza “forte” o stai pensando di adottarne uno, è il momento di conoscere regole, limiti e… qualche pregiudizio ancora duro a morire.

Razze pericolose: viaggiare con il proprio cane in Europa richiede attenzione

Chi possiede un cane appartenente a una razza considerata “potenzialmente pericolosa” deve fare i conti con normative molto diverse da Paese a Paese. Mentre in Italia non esiste più una lista ufficiale di razze vietate, in molti Stati europei le restrizioni sono severe e, in alcuni casi, anche solo portare a spasso il proprio cane senza museruola può comportare sanzioni.

Viaggiare, traslocare o vendere un cane all’interno dell’Unione Europea implica quindi conoscere non solo le regole doganali e sanitarie, ma anche quelle che riguardano la sicurezza pubblica e il comportamento dell’animale.

Dall’Inghilterra alla Germania: cosa succede con i cani come il Pitbull o l’American Bully?

Nel Regno Unito, ad esempio, l’American Bully è stato recentemente vietato dopo una serie di episodi di cronaca nera legati ad aggressioni. La legge britannica oggi impedisce di possedere, allevare, vendere o semplicemente portare in giro un cane di questa razza senza museruola e guinzaglio. E non è il solo: il Pitbull Terrier, il Tosa Inu, il Dogo Argentino e il Fila Brasileiro sono esclusi dal territorio britannico da tempo.

La Germania adotta un approccio altrettanto rigido, vietando l’ingresso ai cani di razze “da combattimento”, come Pitbull, Staffordshire Terrier e simili, a meno che il soggiorno non sia molto breve (meno di quattro settimane), e solo se l’animale è munito di passaporto europeo, guinzaglio e museruola.

In Francia, l’accesso ai cani del tipo “pitbull” è vietato del tutto, mentre la Svizzera e la Croazia seguono linee guida simili, con divieti estesi sia ai turisti che ai residenti.

E in Italia? Nessuna razza è vietata, ma servono competenza e responsabilità

Nel nostro Paese, dal 2009, non esiste più una lista di razze considerate pericolose. La normativa italiana si basa sull’educazione dell’animale e sulla responsabilità del proprietario. Alcuni Comuni, però, stanno introducendo strumenti di controllo: a Milano, ad esempio, è stato introdotto un patentino obbligatorio per chi possiede cani ritenuti impegnativi. In Liguria si organizzano corsi gratuiti per chi adotta molossoidi o cani con un passato difficile.

Tuttavia, l’assenza di un divieto non significa che si possa portare ovunque un cane senza preparazione. È importante sapere che altri Stati europei possono rifiutare l’ingresso anche a cani perfettamente integrati nella vita familiare italiana.

Cosa sapere prima di viaggiare o trasferirsi con il proprio cane

Se stai pianificando una vacanza, un trasloco o una cessione del tuo cane all’estero, è fondamentale informarsi in anticipo sulle leggi del Paese di destinazione. Alcuni richiedono vaccinazioni specifiche, passaporto europeo, museruola, guinzaglio corto o addirittura certificati comportamentali che attestino l’assenza di episodi di aggressività.

In Spagna, ad esempio, oltre al passaporto europeo è obbligatorio presentare un certificato legale che attesti che il cane non abbia mai morso. In Austria e Slovenia non ci sono divieti per specifiche razze, ma i documenti devono essere sempre in regola.

Affidarsi a professionisti per viaggiare senza sorprese

Il trasporto internazionale di un animale domestico non è una semplice questione logistica, ma richiede competenze specifiche su regolamenti sanitari, trasporti, permessi e norme locali. Per evitare problemi in aeroporto, frontiere o durante controlli casuali, è consigliabile rivolgersi a un servizio specializzato, che si occupi anche della documentazione e degli eventuali obblighi comportamentali richiesti dal Paese di destinazione.

In conclusione, viaggiare con un cane richiede molta più attenzione di quanto si pensi, soprattutto se si tratta di razze soggette a restrizioni. La libertà che l’Italia concede non è condivisa ovunque: per questo, il primo passo è sempre conoscere le leggi e affidarsi a chi sa davvero come muoversi nel mondo del pet travel.