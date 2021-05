VALORIZZARE LA FIGURA DELL’ARCHITETTO: NASCE IL GRUPPO “ARCHITETTI INNOVATIVI MATERA”

Nasce il progetto “Architetti Innovativi Matera” un gruppo che riunisce i professionisti di Matera e della sua provincia con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’architetto e rafforzare la sua funzione nei processi di programmazione e governo del territorio, a tutti i livelli istituzionali.

Il progetto mira a creare un nuovo dialogo con le istituzioni locali e la comunità per rilanciare la figura dell’architetto come mediatore e innovatore nei processi a scala urbana.

