Salta il nastro che chiude l’area camper: si parcheggia abusivamente

Era stata chiusa solo qualche settimana fa con il nastro bianco e rosso dalla Polizia Locale l’area camper di Serra Venerdì. Ma saltato il nastro, portato via dal vento, oggi è stata nuovamente presa d’assalto dai camperesti che hanno ripreso a campeggiare abusivamente e a scaricare i liquami, altrettanto abusivamente. Insomma la chiusura fatta con “poca convinzione “ dal Comune, usando soltanto una fettuccina in plastica, non è durata molto e l’area è tornata ad essere nuovamente occupata in maniera abusiva.