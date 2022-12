Seconda edizione del Premio letterario nazionale Francesco Giampietri

È partita il giorno 01 dicembre 2022 la II Edizione del Premio Letterario Francesco Giampietri, dedicata al giovane filosofo molisano scomparso prematuramente all’età di 36 anni.

Una edizione totalmente rinnovata grazie alle esperienze maturate sul campo dall’Associazione Un passo avanti, proprietaria del Premio Letterario Francesco Giampietri e del Premio Città di Ascoli Piceno e dal nuovo Presidente del Premio Domenico Faniello, autore e poeta emergente Lucano, socio e vice Presidente dell’Associazione Culturale Matera Poesia 1995, socio dell’APS Un passo avanti e giurato in tanti premi letterari (Citta’ di Ascoli Piceno, Premio Internazionale San Gerardo Majella, Premio Letterario Una Cartolina Da Matera, Premio Letterario Lo spirito del Natale). Domenico Faniello, inoltre, gestisce un gruppo facebook denominato La Casa del Menestrello ed organizza una serie di rubriche culturali in diretta streamyard come Il salotto del Menestrello, In viaggio con il Menestrello e l’Evento Poetico online del mese.

Ho deciso di accettare l’incarico di Presidente dopo essermi documentato su Francesco Giampietri. Ho trovato tantissimi punti in comune con le mie attività culturali degli ultimi due anni ed ho deciso di continuare il suo percorso ed iniziare a coltivare una parte dei suoi sogni.

Ho chiamato ad aiutarmi tantissimi autori, poeti ed artisti affermati a livello nazionale che hanno accettato immediatamente di condividere con me, con la famiglia Giampietri e con tutti i rappresentanti del Molise, questa nuova esperienza.

Ringrazio i presidenti di sezione Gianni Antonio Palumbo (poesia in lingua italiana), Stefano Baldinu (poesia in vernacolo), Maria Antonella D’Agostino (racconti a tema libero), Daniela Giardini (Pagine Molisane) , Daniele Sannipoli (Molise Juniores), Antonio Latronico (Fotografia) e tutti gli altri giurati che troverete elencati nel Bando.

Di seguito riporto brevemente il bando.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata per il 15 marzo 2023. Il Premio è suddiviso in più sezioni.

Sezione A – Poesia in lingua italiana

Sezione B – Poesia in vernacolo (con traduzione in lingua italiana)

Sezione C – Racconto a tema libero

Sezione D – Pagine Molisane (Racconto a tema libero)

Sezione E – Fotografia a tema: Tra i vicoli del Paese

Sezione F – Videopoesia a tema libero

Sezione G – Premio Molise Juniores

Info su premiofrancescogiampietr.altervista.org