Sicurezza stradale a Matera: monitoraggio e manutenzione priorità per il candidato sindaco del M5S Domenico Bennardi 

“La sicurezza stradale è un tema serio sul quale vogliamo impegnarci. La città presenta una serie di criticità come buche, avvallamenti, tombini sporgenti, sconnessioni e segnaletica assente o sbiadita che rappresentano altrettanti pericoli per la circolazione stradale, sopratutto dopo il boom di biciclette elettriche dovuto agli incentivi comunali e statali”. Lo afferma il candidato sindaco Domenico Bennardi del Movimento 5 Stelle in coalizione con Matera 3.0, Volt, Europa verde e PSI, riferendosi alle tante situazioni di pericolo delle strade cittadine dovute principalmente all’assenza di un costante monitoraggio e di un programma di manutenzione specifico. “I rischi sono decisamente più alti per gli utenti a due ruote, – continua Bennardi- per i quali una buca può risultare addirittura fatale. Abbiamo constatato, finora, che tra la segnalazione di una buca ai vigili e la sua riparazione passano anche due mesi durante i quali la buca o il tombino fuori posto continuano a rappresentare un rischio. Intendiamo avviare un monitoraggio di tutte le criticità stradali cittadine e istituire un canale rapido di intervento per la manutenzione, magari ripristinando la figura dell’operaio comunale che si occupa tempestivamente di questi lavori. Solo così possiamo innalzare il livello di sicurezza per ciclisti, motociclisti, automobilisti e pedoni”.