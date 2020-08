Ultimo weekend di agosto da bollino nero sulla strada SP 3 Matera-Metaponto ex strada statale 175. Dalle ore 20 e 30 si registrano lunghe code per il rientro in direzione Matera. Il traffico è molto elevato ed in località Tre Confini, subito dopo il bivio per Montescaglioso, è addirittura fermo.

Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale si sta occupando della sicurezza visti i rallentamenti dovuti al lungo serpentone di auto.