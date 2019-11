“SOSPENSIONE A MATERA DI TRIBUTI E MUTUI COME VENEZIA”. LO CHIEDE AL GOVERNO L’ONOREVOLE CIRIELLI

“Il Governo non si dimentichi di Matera, dove, secondo le prime stime, i danni provocati dal maltempo ammontano a 8 milioni di euro”. Lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (FdI): “Per Venezia sono stati già stanziati 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privati e di 20mila alle attività produttive: interventi che ci fanno molto piacere e che abbiamo chiesto con forza. Ora – sostiene il deputato di Fratelli d’Italia – ci si concentri sulle città del Sud a cominciare da Matera, città simbolo del Meridione come capitale della cultura nel 2019. L’Italia è una e va aiutata tutta. Fratelli d’Italia, per andare incontro ai commercianti danneggiati da frane e allagamenti, propone per loro la sospensione immediata del pagamento dei tributi e sui mutui” conclude Cirielli