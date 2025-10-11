Il 18 e 19 ottobre 2025 torna a Milano, negli spazi di Mare Culturale Urbano, la seconda edizione di Stay Human, il primo Festival in Italia – e tra i primi in Europa – interamente dedicato all’embodiment come pratica di wellbeing e sostenibilità sociale.

Ideato dalla Stay Human Foundation, il format si propone come un invito aperto a trasformare la ricerca individuale del benessere in un’esperienza condivisa, capace di ridefinire il legame tra mente, corpo e ambiente.

Quest’anno il filo conduttore sarà “Embracing creativity in challenging times”, un invito a riscoprire la creatività non solo come espressione artistica, ma come qualità di adattamento, meraviglia e connessione. “Vogliamo offrire ai partecipanti strumenti concreti per navigare l’incertezza, nuove chiavi di lettura del presente e un profondo senso di appartenenza per generare cambiamento collettivo” sottolinea Valentina Ragno, ideatrice del Festival.

Un programma ricco di voci e visioni

Per due giorni si alterneranno interventi, esperienze e performance di esperti italiani e internazionali:

Linda Åkeson McGurk , scrittrice svedese-americana nota per i suoi bestseller sul friluftsliv, la tradizione nordica che invita a vivere a stretto contatto con la natura.

Andrea Bariselli , psicologo e neuroscienziato, con un talk intimo e provocatorio sul valore della normalità come forma di creatività e resistenza.

Navi Radjou , pioniere mondiale della frugal innovation, che mostrerà la potenza di innovare con semplicità e consapevolezza.

La proiezione di Cammino nell’Italia buddhista di Valerio Millefoglie, un viaggio visivo in monasteri e comunità buddhiste italiane, con le parole illuminanti di Lama Michel e la poesia urbana di Massimo Pericolo.

Esperienza e consapevolezza

Laboratori, momenti di pratica, ascolto e confronto renderanno il Festival un’occasione unica per sperimentare nuove modalità di relazione con sé stessi e con la collettività, aprendo spazi di riflessione su come la creatività possa essere un motore di trasformazione sociale.

Stay Human conferma così la sua vocazione pionieristica: un incontro tra discipline, prospettive e sensibilità diverse, per dare corpo e respiro a un cambiamento che parte dall’esperienza individuale ma si radica nella comunità.

Per maggiori informazioni: https://www.stayhumanfestival.it/

