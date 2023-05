Strade colabrodo a Matera: sicurezza a rischio in quasi tutta la città e nessuna manutenzione

Con le piogge degli ultimi giorni la mappa delle buche stradali si è estesa ed aggravata in tutta la città di Matera e con essa è peggiorata la sicurezza di automobilisti ma sopratutto di ciclisti e motociclisti costretti a fare zig zag per evitare le profonde e pericolose buche, i tombini affossati o che fuoriescono dal manto stradale, sparsi in tutta la città. Molte strade cittadine come Viale Europa, via Bramante, circonvallazione di Serra Venerdì o via Mattei tanto per citarne alcune sono in condizioni pietose.

Eppure con 1.738.394,32 euro di multe elevate nel 2021 (ultimo dato disponibile) le strade della città di Matera avrebbero dovuto essere simili a tavoli da biliardo piuttosto che a mulattiere. Ma il degrado e l’assenza di manutenzione regnano sovrani dal centro alla periferia. I lavori per fibra ottica e sottoservizi vari, e l’assenza di controlli sui ripristini (non sempre eseguiti a regola d’arte) hanno peggiorato la situazione con i risultati che si sentono sotto le ruote di tutti. Per il 2023 il Comune ha messo nel bilancio previsionale alla voce “manutenzione delle strade” solo 360mila euro, forse pochi. Ad oggi il programma di manutenzione stradale annunciato mesi fa dal Comune non è ancora partito e ciclisti e motociclisti rischiano la vita ogni giorno in città.