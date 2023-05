Striscia la notizia al Comune di Matera per i concerti alla Cava del Sole che rischiano di saltare. In onda stasera

Incursione di Striscia la notizia al Comune di Matera per la vicenda dei concerti alla cava del sole. Le perplessità del consigliere Pasquale Doria hanno convinto la trasmissione satirica ad approfondire. Ecco cosa si legge sul sito di “Striscia”: “A Matera i concerti di grandi artisti come Mika, Placebo, Lazza, Sfera Ebbasta, Tananai, Gianni Morandi e Articolo 31 rischiano di saltare. Peccato che i biglietti siano già stati venduti. La Cava del Sole, ovvero il luogo dove sono previsti questi eventi, rientra in una zona protetta speciale per cui è necessaria un’autorizzazione particolare della Regione Basilicata, ovvero la valutazione di incidenza ambientale, che a oggi non è ancora arrivata. Eppure sono già in tanti ad aver acquistato i biglietti dei concerti che sono in vendita sul sito Ticketone.it (dove è ancora possibile comprarli). Ma ha senso vendere i biglietti se, in mancanza di questa autorizzazione, i concerti rischiano di saltare?”