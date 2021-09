SUPERIOR CUP, IL MATERANO RUBINO MANCA PER UN SOFFIO LA VITTORIA DEL CAMPIONATO E CHIUDE SECONDO. PRIMO TRA GLI OVER 30

Il pilota materano Raffaele Rubino ha mancato per un soffio la vittoria al Trofeo Italiano Amatori, Superior cup. Nello scorso fine settimana si sono svolte a Misano Adriatico le ultime due prove di stagione. Nella gara di sabato Rubino ha dominato per quasi tutta la gara battagliando con il capo classifica Contu che partiva dalla pole che ed era riuscito a prendere subito in mano le redini della gara che poi ha dovuto cedere a favore del materano, portacolori del Team Otello, ripreso, infine, nel terzo passaggio. Gli altri del gruppo di testa non hanno mai mollato e il trenino di cinque piloti si è più volte scambiato le posizioni. Per Rubino la gara si è chiusa al secondo posto. Nella partita, oltre a Contu e Rubino, si sono inseriti anche Christian Micochero, la wild card Filippo Marino e La Placa, quest’ultimo è stato bravo ad approfittare di qualche incertezza dei rivali, prendendo in mano la gara al penultimo giro e vi è rimasto fino la fine, rendendo vani gli attacchi degli avversari. Così sul traguardo La Placa ha battuto Marino per un’inezia, poi leggermente staccato è giunto Rubino che così con il secondo posto ha tenuto aperto il campionato, quindi fuori dal podio Contu ha preceduto Micochero.

