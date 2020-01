Svincolo di “Matera centro”, oscurato il cartello per Potenza

Ancora atti di vandalismo sui cartelli stradali all’ingresso di “Matera Centro” per chi percorre la strada statale 7 e decide di entrare o uscire dalla città. Per coloro che si trovano a percorrere la rotatoria di Aia del Cavallo che porta sulla statale 7 in direzione Potenza e Metaponto orientarsi diventa un’impresa. Il cartelli che indica la direzione “Potenza” è stato occultato da un atto di vandalismo utilizzando una vernice spray blu intonata con lo sfondo del cartello. Così scompare del tutto la direzione Potenza e gli automobilisti restano disorientati non sapendo quale direzione prendere. Ma la “sparizione” della direzione Potenza è realizzata “scientificamente” ormai da tempo ed ha interessato alternativamente i cartelli che dicano la direzione del capoluogo di regione.