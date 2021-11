Tre auto finiscono contro lo spartitraffico mal segnalato di via Dante. La sicurezza stradale a Matera è ai minimi storici

Tre incidenti stradali sono avvenuti questa sera tra le 20 e le 20,30 in via Dante a Matera. Tre autovetture sono finite contro l’isola pedonale posta al centro della carreggiata che, attualmente, non è segnalata da alcun cartello. Complice la pioggia, quella che in origine doveva essere un’isola salvagente di attraversamento, si è trasformata in un pericoloso ostacolo sul quale sono finite tre autovetture. Gli incidenti si sono conclusi senza conseguenze per le persone, solo con danni ai mezzi. Gli incidenti sono stati causati dal fatto che, da diversi giorni, mancava il segnale che evidenzia la presenza dell’ ostacolo. Nonostante fosse stato segnalato al Comune da diversi commercianti della zona, il cartello non è mai stato ripristinato. Sul posto è intervenuta la via Polizia Locale. Quanto accaduto stasera è solo la punta dell’iceberg della trascuratezza della segnaletica stradale in città. Auspichiamo che il nuovo assessore al ramo, Michelangelo Ferrara, si occupi fattivamente della sicurezza stradale in città che è davvero ai minimi storici.