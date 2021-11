By

Lunghe file per fare il tampone “drive in” all’ospedale Madonna Delle Grazie di Matera. A causa di alcuni focolai in diverse scuole di Matera (sia elementari che medie e superiori) questa mattina si registra una elevata affluenza presso il punto tamponi dell’Asm allestito nel parcheggio dell’ospedale. Sono centinaia le auto in coda. La fila inizia addirittura prima dell’ingresso dell’ospedale (nei pressi della rotatoria) e diversi volontari si occupano di coordinare gli accessi.