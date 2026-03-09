7.6 C
Matera
giovedì, Marzo 12, 2026
Facebook Youtube
Home Primo piano Riparte il bando non metanizzati per installare impianti fotovoltaici per le famiglie...

Riparte il bando non metanizzati per installare impianti fotovoltaici per le famiglie della Basilicata

By
Redazione
-
0
330
bando non metanizzati basilicata 2026

La Basilicata accelera sulla transizione energetica e si prepara a riaprire uno dei pilastri della sua strategia di welfare ambientale. Nei prossimi mesi del 2026, a quanto si apprende da fonti di stampa, il “Bando per i non metanizzati” tornerà operativo con una dotazione di 10 milioni di euro. Non si tratta di una misura isolata, ma di un tassello strutturale: la Regione ha già pianificato una dote complessiva di circa 24 milioni di euro, distribuita su ulteriori finestre temporali previste per giugno 2026 e giugno 2027. L’obiettivo è chiaro: trasformare il vincolo geografico di chi non è servito dalla rete del metano in un’opportunità di avanguardia tecnologica e risparmio economico. Si annuncia la riapertura ad aprile del bando con nuove finestre temporali fino al 2027 e cumulabilità totale tra fotovoltaico e sistemi di accumulo per massimizzare il risparmio.

Un cambio di paradigma: addio al “Click Day”

L’esperienza delle precedenti edizioni ha spinto il Dipartimento Energia, guidato dall’Assessore Laura Mongiello, a una revisione procedurale significativa. La criticità principale del passato, rappresentata dal sovraccarico dei portali e dalla frenesia del “click day”, è stata superata attraverso un lavoro di ottimizzazione tecnica. L’obiettivo dichiarato è garantire la massima partecipazione possibile, evitando che la velocità della connessione internet sia il criterio discriminante per l’accesso ai fondi.

I numeri dell’incentivo: cumulabilità e massimali

La vera svolta tecnica di questa riapertura risiede nella cumulabilità. Per la prima volta, i cittadini potranno integrare in un unico progetto l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, massimizzando l’autoconsumo. I parametri economici definiti dalla Regione sono stringenti ma premianti:

  • Pannelli Fotovoltaici: contributo fino a 5.000 euro.
  • Sistemi di Accumulo: contributo estendibile fino a 7.500 euro per le abitazioni singole.
  • Condomini: la soglia sale sensibilmente, arrivando fino a 10.000 euro per la parte fotovoltaica e 15.000 euro nel caso si opti per l’integrazione con l’accumulo.

Questa struttura finanziaria mira a coprire una parte sostanziale dell’investimento, garantendo un beneficio che, secondo le stime regionali, ha una durata potenziale di 25 anni.

Impatto sociale e ambientale: verso “Basilicata 2030”

La misura si inserisce nel più ampio dibattito sulla “Economia Circolare”, protagonista dell’Ecoforum di Legambiente a Potenza. Mentre i dati del dossier “Comuni Ricicloni” evidenziano una Basilicata a due velocità, il bando per i non metanizzati agisce sulla povertà energetica e sulla riduzione delle emissioni.

Ad oggi, oltre 6.000 utenze sono state già raggiunte dai precedenti stanziamenti. La riapertura di aprile non è solo una risposta alle emergenze attuali, ma una visione di lungo periodo che punta a rendere la Basilicata un hub energetico dove il cittadino non è solo consumatore, ma produttore della propria energia.

Per tutte le domande e i chiarimenti sul bando clicca qui

Scopri le altre news sul tema energia

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Fondatore: Giovanni Martemucci | Testata: Basilicata Magazine | Direttore responsabile: Alessandro Martemucci | Registrazione Tribunale di Matera: n°233 del 16/03/2005 | Iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione: n°2536
info@martemix.com
Contact us: redazione@basilicatamagazine.it
Facebook Youtube
© Copyright 2022 · Tutti i diritti riservati
Powered by Officinae Lean and Digital Marketing | Marketing Lean

A seguito di attacco hacker alcuni contenuti del sito potrebbero essere stati alterati, manomessi o cancellati, stiamo verificando i singoli contenuti e ci scusiamo per eventuali errori o disagi.
MORE STORIES

Manutenzione in casa: ecco alcuni consigli pratici  

L’azienda Cador dona carta igienica e altri prodotti all’Istituto Comprensivo Statale...