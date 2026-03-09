Durante la principale fiera europea sulla transizione energetica, la startup lucana Inelectric presenta l’eolico ad asse verticale che integra efficienza e design. Sinergia vincente nello stand tutto lucano della materana Forniture Fotovoltaiche.

Si è chiuso oggi al Rimini Expo Centre l’edizione 2026 di KEY – The Energy Transition Expo, l’appuntamento di riferimento per il network dell’energia green in Europa e nel Mediterraneo. In un contesto caratterizzato da oltre mille brand e 125 mila metri quadrati espositivi, la Basilicata ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano grazie alla collaborazione strategica tra due eccellenze regionali: la esco potentina Inelectric Srl e l’azienda materana Forniture Fotovoltaiche.

Al centro dell’attenzione dei visitatori e degli operatori di settore è approdata M-TAV, l’innovativa micro pala eolica, sviluppata da Inelectric. Non una semplice turbina, ma un servizio integrato “chiavi in mano” basato su una micro-pala eolica ad asse verticale. Progettata per contesti urbani e residenziali, agricoli e produttivi, in edilizia libera. La M-TAV risponde alla crescente domanda di micro-generazione diffusa, permettendo a piccole medie imprese e privati di produrre energia pulita anche in condizioni di vento variabile e soprattutto anche di notte quando i classici pannelli fotovoltaici non producono energia.

“In un’epoca di incertezze geopolitiche, l’autonomia energetica è diventata una necessità strategica prima ancora che una scelta ecologica”, afferma Francesco Iantorno, amministratore di Inelectric. “Le oltre 500 richieste d’acquisto raccolte a Rimini dimostrano che il mercato è pronto per il micro-eolico integrato. La tecnologia lucana c’è; ora serve che le istituzioni, regionali e nazionali, agiscano da acceleratori con politiche di sostegno mirate. Trasformare la Basilicata in un hub dell’innovazione significa dare al Mezzogiorno l’opportunità industriale che merita, rendendo le nostre imprese capaci di competere sui mercati globali.”

La partecipazione di Inelectric all’interno dello stand di Forniture Fotovoltaiche ha rappresentato un esempio virtuoso del “modello Basilicata”. La sinergia tra la competenza meccatronica della startup di Potenza e l’esperienza nel trading e nella distribuzione di componenti per l’efficienza energetica dell’azienda di Matera ha offerto ai buyer internazionali una visione completa della filiera lucana delle rinnovabili.

Inelectric, in qualità di ESCO lucana e società di ingegneria, ha presentato un prodotto unico nel suo genere nel panorama europeo del micro eolico di forte interessa da parte di grossi gruppi internazionali.

L’edizione 2026 di KEY ha registrato numeri record, con 24 padiglioni dedicati a solare, idrogeno, storage ed e-mobility. In questo scenario, l’interesse riscontrato da Inelectric, con numerosi contatti avviati con amministrazioni locali e investitori, sottolinea come le tecnologie per la micro-generazione siano ormai pilastri fondamentali per le nascenti Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Con la chiusura della fiera di Rimini, per Inelectric e Forniture Fotovoltaiche inizia ora la fase di scale-up commerciale, con l’obiettivo di esportare il modello di indipendenza energetica “made in Basilicata” su scala nazionale ed europea.