Una monovolume è uscita di strada oggi, ribaltandosi, intorno alle ore 13,30, all’incrocio tra via Annibale Maria di Francia e via Passarelli. L’incidente non dovrebbe aver avuto gravi conseguenze tuttavia entrambi gli occupanti sono stati accompagnati in ospedale dal 118. Il traffico ha subito rallentamenti proprio allo svincolo della circonvallazione verso il centro città. Sul posto è intervenuta la polizia municipale ed i vigili del fuoco oltre al 118.