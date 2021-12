Covid, a Matera l’epidemia corre con numeri da zona rossa nell’ultima settimana. In Basilicata incremento del 94,8%

By

Contagi in salita nell’ultima settimana a Matera. Nella Città dei Sassi l’incidenza supera i 200 casi per 100mila abitanti. La situazione è molto preoccupante in tutta la Basilicata dove si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi pari al 94,8%. E proprio Matera fa registrare i dati peggiori nella settimana. Questo è il quadro che emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 8-14 dicembre 2021

Il grafico illustra il posizionamento delle Province lucane (Matera, Potenza) in relazione alle medie regionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (30 novembre-14 dicembre) e dell’incremento percentuale dei casi (8-14 dicembre).