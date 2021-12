“Sassiwood” il film di Andrisani e Cea al cinema Guerrieri di Matera per l’anteprima nazionale. Sabato 18 dicembre

By

“Sassiwood”, il film di Vito Cea e Antonio Andrisani, in programma al cinema Guerrieri di Matera da sabato 18 dicembre 2021 alle ore 21.

“Matera, da scenario contadino di miseria a location di grandi produzioni cinematografiche. È in questo contesto che si svolge la pluripremiata commedia Sassiwood. Tra queste contraddizioni, tra passato e presente, tra arte e turismo, tra identità e globalizzazione, tra sviluppo reale e illusioni, si snodano le esistenze, a tratti grottesche, dei protagonisti del film. Tutti legati al mondo o al sogno del cinema, tutti alla ricerca di qualcosa o di sé stessi. Tutti in marcia, nella stessa giornata, verso il proprio destino. Il vero riscatto potrebbe essere, in conclusione, un ritorno alla Poesia e all’umanità. Il film è un anche un omaggio ad Albino Pierro, il poeta lucano, che fu candidato al premio Nobel”.

Con Giovanni Esposito, Fabrizia Sacchi, Tiziana Schiavarelli, Paolo De Vita, Paolo Sassanelli, Loretta Graziani e Pasquale Montemurro; con la partecipazione di Uccio De Santis, Pinuccio Sinisi, Umberto Sardella, Totò Onnis e con la partecipazione straordinaria di Flavio Bucci.