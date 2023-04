CRISI AL COMUNE DI MATERA, CASINO: “BENNARDI SI DIMETTA E RESTITUISCA DECORO ALLE ISTITUZIONI”

Il consigliere Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, a seguito dell’azzeramento della Giunta da parte del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dichiara: “La nostra città non si può permettere ulteriori ed imperdonabili rallentamenti. E’ evidente lo stallo amministrativo in cui versa, con provvedimenti che giacciono nei cassetti e con legittime istanze dei cittadini inascoltate. Risulta incomprensibile, pertanto, il tentativo utilitaristico del sindaco di Matera di ricomporre una giunta espressione di componenti politiche eterogenee e distanti dal reale tessuto economico-sociale cittadino. Dinanzi alle reali problematiche che attanagliano la nostra città ed i suoi cittadini, un unico atto di dignità riuscirebbe a restituire un’immagine di decoro e di autorevolezza alle Istituzioni che, mai come in questo momento, necessitano di dare il buon esempio. In quest’ottica auspico che giungano quanto prima le dimissioni del sindaco di Matera, Domenico Bennardi”