Costruire un futuro migliore, blocco dopo blocco con Magicube

L’importanza della sostenibilità è qualcosa che stiamo vedendo diventare sempre più parte della nostra vita quotidiana. Ma cos’è esattamente la sostenibilità? In poche parole, sta provvedendo ai bisogni della nostra generazione attuale senza avere un impatto negativo sulle generazioni future. Riconosce l’importanza della crescita economica, ma lo fa in modo rispettoso dell’ambiente e pieno di risorse. Stiamo assistendo a un numero crescente di aziende che stanno spostando le proprie operazioni in una direzione che riconosce l’importanza della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Ad esempio, le aziende che richiedono l’uso di alberi come parte dei loro prodotti stanno piantando più alberi per ogni albero abbattuto, oltre a passare a imballaggi riciclabili e biodegradabili. In sostanza, lo stanno provvedendo ora, ma in un modo che non abbia un impatto negativo sul futuro del nostro pianeta e sulle generazioni attuali, che è l’essenza della sostenibilità.

Diventare più sostenibili può probabilmente essere visto come una mentalità. Significa essere più consapevoli delle nostre azioni e gettare i semi dell’importanza della sostenibilità nei nostri figli fin dalla tenera età. Non c’è posto migliore per iniziare questo processo che a casa. Insegnare ai tuoi figli a riciclare, piantare e coltivare le tue verdure e il riciclaggio è un ottimo punto di partenza. In questo modo, cose come riciclare e non sprecare diventano un’abitudine piuttosto che un’azione consapevole.

Pensare in modo sostenibile è importante anche quando si tratta di giocattoli per i nostri bambini. Aziende come Geomag sono in prima linea nella produzione di prodotti sostenibili di alta qualità, divertenti ed educativi e resisteranno alla prova del tempo. Fondata nel 1998, Geomag mantiene la sostenibilità al centro dei suoi prodotti, concentrandosi su giocattoli da costruzione magnetici che migliorano l’apprendimento e il gioco senza compromettere la salute del nostro pianeta.

Magicube Shapes – 100% plastica riciclata

Che tu sia nuovo a questo prodotto o che lo aggiunga alla tua collezione, i set Magicube hanno qualcosa per tutti.

I colorati set Magicube Shape offrono l’opportunità di utilizzare la creatività e la risoluzione dei problemi per costruire una varietà di modelli mentre insegnano ai bambini il magnetismo. L’unico limite è l’immaginazione di tuo figlio! Crea veicoli unici e attacca vere ruote che si attaccano magneticamente ai blocchi! Parti per avventure selvagge ed esplora! Crea i tuoi personaggi animali preferiti e conduci attività di gioco di ruolo con loro. Questo prodotto è versatile, utile dal punto di vista educativo e, in sostanza, divertente per tutta la famiglia.

Oltre a stimolare l’immaginazione di tutti coloro che ci giocano, è un ottimo posto per discutere dell’importanza della sostenibilità con tuo figlio. Realizzato con plastica riciclata al 100%, puoi parlare ai tuoi figli del motivo per cui questo prodotto è riciclabile e dell’impatto che la plastica monouso sta avendo sul nostro ambiente. Parla di altre cose che puoi fare per assicurarti di essere più rispettoso dell’ambiente e consentire a tuo figlio di sviluppare una comprensione dell’adozione di uno stile di vita più sostenibile.

Progettato per bambini dai 12 mesi ai cinque anni, non c’è momento migliore per iniziare. Anche se tuo figlio è troppo piccolo per parlare di sostenibilità a 12 mesi, puoi essere sicuro che il tuo acquisto fa bene all’ambiente e che stai sostenendo un’azienda con integrità e desiderio di cambiare il percorso ambientale del futuro. il nostro pianeta. Non puoi ottenere molto meglio di questo!

Magicube Full Color (100% riciclato) – 24 cubi costano 42€ da Amazon.it

Progettati per bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi, questi mattoncini luminosi e colorati riscuoteranno sicuramente un enorme successo. Disponibile in quattro colori distinti blu, giallo, verde e rosso, sono versatili e stimolano il pensiero creativo nelle menti più giovani. Usali per costruire forme e disegni unici o come parte dell’apprendimento di tuo figlio. Ad esempio, possono essere utilizzati come strumento per supportare l’apprendimento dei colori da parte del bambino o come parte di un’attività di conteggio. Crea lettere e forme diverse e incoraggia tuo figlio a copiare! Le possibilità sono infinite con questi elementi costitutivi robusti e fantasiosi.

Magicube Full Color (100% riciclato) – 24 cubi costano 54€ da Amazon.it

Sono disponibili in due set di dimensioni diverse e sono facilmente impilabili per quel giovane costruttore, tutto grazie alla magia del magnetismo. Il design unico consente di collegare ogni blocco su tutti i lati senza polarità, migliorando la capacità del tuo bambino di creare il suo prossimo capolavoro. Ogni cubo è ben fatto, resistente e facile da pulire dopo un’avvincente sessione di gioco. Le dimensioni ridotte di ogni blocco di costruzione sono ideali per migliorare le capacità motorie del bambino e migliorare la destrezza nella costruzione e la coordinazione occhio-mano.

Come i set Magicube Shape, i set Magicube Full Color sono realizzati al 100% in plastica riciclata, quindi sei al sicuro sapendo che stai rispettando l’ambiente e possono anche fungere da piattaforma per discussioni sull’importanza della sostenibilità.

Se stai cercando un modo per introdurre la sostenibilità nelle tue sessioni di gioco, allora non guardare oltre il mondo di Geomag. Rispettosi dell’ambiente, ricchi di benefici educativi e senza compromessi sul divertimento, i loro prodotti.

Scopri di più su Geomagworld.com