Il Gran Casale delle Gravine e la magia della Murgia materana

Una location ideale per celebrare eventi o per il relax a pochi chilometri da Matera. E’ il Gran Casale delle Gravine che sorge all’interno del Parco Nazionale della Murgia Materana (contrada Alvino, sulla ss7 in direzione Taranto) area ricca di morbide emergenze carsiche e di gravine naturali, di complessi rurali e di chiese rupestri.

Il Casale è immerso tra le fertili colline coltivate a frumento che cambiano colore ad ogni stagione e l’aspro promontorio carsico dell’alta Murgia che degrada verso le fertili coste tarantina e metapontina. Molto apprezzato per eventi di ogni tipo, il Gran Casale vanta ben due sale dove festeggiare qualsiasi ricorrenza, in un ambiente raffinato ed elegante che è il risultato di una attento ed accurato restauro architettonico. Un restauro che ha riportato questa antica masseria al suo originario splendore arricchendolo dei più moderni comfort oltre ad un ampio giardino di macchia mediterranea e un ampio parcheggio a disposizione degli ospiti.

Fiore all’occhiello del Gran Casale è la cucina. Lo Chef del Gran Casale reinterpreta e rivisita con maestria i sapori antichi della tradizione gastronomica lucana e pugliese gelosamente custoditi e tramandati da secoli. Con le sue creazioni ripropone inoltre i valori più profondi della dieta mediterranea. Pasta fresca fatta a mano, verdure e funghi, grano, olio di oliva, carne, salumi, formaggi e latticini freschi vengono direttamente forniti dagli agricoltori locali e sono gli ingredienti base della nostra cucina. La vicinanza al mare permette inoltre di proporre deliziosi menu a base di pesce. Menu personalizzati sono anche disponibili per vegetariani e persone affette da celiachia. La cantina del Casale fornisce una vasta scelta di vini adatti a completare qualsiasi menu. Durante la stagione calda i pasti possono essere serviti all’aperto godendo dei profumi e dei colori del paesaggio murgiano.

L’organizzazione durante i banchetti è impeccabile ed attenta e fa il paio con l’ottima qualità del cibo. Infine una nota di merito va, senza dubbio, al proprietario Nicola, persona disponibile e preparata, pronto a soddisfare qualsiasi esigenza del cliente con il suo aplomb misurato e cordiale. E’ lui l’anima viva in grado di rendere unica l’esperienza in questo luogo, particolarmente attraente. Un posto che di sera, illuminato da una luce calda, è riconoscibile da lontano, posto sulla sommità di una collina naturale quasi a dominare, imperturbabile, l’intero altopiano della Murgia.