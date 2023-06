Dossi rallentatori e voragini: la bizzarra idea della sicurezza stradale al Comune di Matera

La strana idea di sicurezza stradale al Comune di Matera si declina da un lato nella compulsiva installazione di dossi rallentatori e dall’altro nella completa assenza di manutenzione delle strade costellate di buche, tombini divelti o che escono pericolosamente dalla sede stradale. Quindi da un lato si finanzia la creazione di nuovi dossi in ossequio alla sicurezza stradale, dall’altro non si fa manutenzione lasciando le strade come fossero un colabrodo, un vero rischio soprattutto per i motociclisti. La sicurezza stradale è una cosa seria, e non è fatto soltanto di interventi spot come i dossi che stanno comparendo ovunque in città.

nella foto: un grande tombino aperto al centro commerciale di Venusio