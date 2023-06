Matera – Nella scorsa notte, gli uffici dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Matera sono stati oggetto di un furto. Ignoti sono riusciti ad introdursi nell’edificio, asportando la cassaforte, ma sembra che il bottino sia risultato piuttosto magro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, e la squadra della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili.

Nel frattempo, l’ATER sta valutando anche misure supplementari per migliorare la sicurezza dei propri uffici al fine di prevenire futuri atti criminosi.