GIAMPIERO MARCHESI E’ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA ZES PUGLIA E BASILICATA

Il Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 10 dicembre ha deliberato, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, il conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario di Governo a Giampiero Marchesi con il compito di presiedere il Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale (ZES) Jonica Interregionale nelle Regioni Puglia e Basilicata.

Gli altri componenti del Comitato di Indirizzo, oltre al Presidente dell’Adsp Mar Ionio, sono di nomina dei Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata oltre ai due componenti del Ministero della Coesione e della Presidenza del Consiglio.

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Matera, che gestisce le tre aree industriali di Val Basento, Jesce e La Martella, inserite nell’area Zes Ionica di Puglia e Basilicata, si candida a svolgere la sua funzione di sviluppo e promozione, con la propria struttura operativa, proponendosi come eventuale sportello unico per le aziende già insediate o di prossimo insediamento, al fine di assisterle sia nella fase di start up che in quella di crescita produttiva.

Pertanto, per assolvere al meglio le sue funzioni e cogliere tutte le opportunità che derivano dalle Zes, sia per le aziende esistenti che hanno programmi di ampliamento e diversificazione produttiva, sia per le nuove aziende, il Consorzio per lo sviluppo Industriale di Matera intende garantire la massima collaborazione al Commissario di Governo che presiederà per sette anni il Comitato di Indirizzo e che insedierà la cabina di regia/pilotaggio – organo operativo previsto dal Piano di Sviluppo Strategico preposto in collaborazione con le strutture tecniche delle due Regioni Basilicata e Puglia – nel supportare e compulsare l’esecutività alla Zona Economica Speciale di Puglia Basilicata.

Infatti, tra le prerogative del Commissario di Governo, come organo monocratico, vi è quella di assicurare il coordinamento e l’impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l’attrazione, l’insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell’ambito della ZES. Promuove, inoltre, la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le Amministrazioni Locali e Statali coinvolte nell’implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES individuandone anche le aree prioritarie.