GLI “ARCHITETTI INNOVATIVI” ELETTI NEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI MATERA

Gli Architetti Innovativi Matera entrano nel Consiglio direttivo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera con due professionisti. Due giorni fa si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine alle quali hanno partecipato 260 iscritti su 450 aventi diritto. Il gruppo Architetti Innovativi è risultato la seconda forza in Consiglio con 596 voti ed ha espresso due consiglieri: l’architetto Giovanni Martemucci e l’architetto Salvatore Iacobellis entrambi liberi professionisti. I due esponenti del gruppo Architetti Innovativi si affiancano agli altri 6 architetti eletti e ad un architetto junior. Il nuovo presidente dell’Ordine sarà scelto in maniera collegiale tra gli eletti dopo la prima riunione del Consiglio prevista nei prossimi giorni.

“In linea con il programma proposto -afferma l’architetto Sergio Venezia di Architetti Innovativi – porteremo avanti le nostre idee all’interno del Consiglio perché il ruolo dell’architetto torni ad essere davvero centrale nelle politiche di governo del territorio e nel dibattito pubblico. Proporremo un nuovo modello di gestione dell’Ordine volto al contenimento dei costi ed alla valorizzazione della figura professionale dell’architetto. Abbiamo registrato, inoltre, un’alta sensibilità dei professionisti della provincia di Matera ai temi da noi proposti. Iacobellis infatti rappresenta le istanze delle aree interne e della costa ionica. Ci sono dunque le condizioni per lo sviluppo di una sinergia continua con il territorio facendo rete fra i professionisti nel segno dell’innovazione e dell’inclusività”.