PARCO DELLA MURGIA: UNA TERNA DI ARCHITETTI ESTERNA AL COMUNE NELLA COMMISSIONE SPECIALE DI TUTELA DEL PARCO

Questa mattina il gruppo Architetti Innovativi Matera ha inviato una lettera al sindaco di Matera, Domenico Bennardi e agli assessori Tiziana D’Oppido e Graziella Corti per chiedere di inserire una terna di architetti all’interno della “Commissione temporanea speciale per la tutela del Parco della Murgia Materana”.

