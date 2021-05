Parco della Murgia: il consigliere Nicola Casino favorevole ad una terna di architetti nella Commissione speciale

Il consigliere comunale di Forza Italia, Nicola Casino, plaude alla proposta del gruppo Architetti Innovativi Matera di includere nella “Commissione temporanea speciale per la tutela del Parco della Murgia Materana” una terna di professionisti designata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera. “Inserire nella commissione – afferma Casino- una terna di professionisti esterni all’Amministrazione Comunale rappresenta la garanzia di imparzialità nel giudizio tecnico sui lavori in corso di svolgimento sull’altopiano murgico. Come emerso nel Consiglio Comunale di ieri la città vuole vederci chiaro in questa complicata vicenda del Parco Murgia e l’istituzione della Commissione speciale è una occasione irripetibile per capire, attraverso il pronunciamento di tecnici e professionisti qualificati, come stanno effettivamente le cose. Cioè se le opere fin qui realizzate rispettano i regolamenti e le leggi in vigore ma sopratutto se i manufatti rispettano concretamente la storia e il delicato equilibrio ambientale della Murgia”.