Il marchio “Visit Pisticci” sbarca sul web

Dai calanchi al mare, dai boschi ai quartieri storici. Visit Pisticci, il marchio creato nel 2018 per promuovere le bellezze turistiche di questa splendida zona della Basilicata, sbarca sul web con un sito internet www.visitpisticci.it .

Nato inizialmente sulle piattaforme Facebook e Instagram il nuovo sito web integra oltre cinquanta punti di interesse del territorio pisticcese mappati, fotografati e fruibili gratuitamente da chiunque con accurate indicazioni, note storiche e curiosità.

La piattaforma rispetta i più moderni requisiti di accessibilità e navigabilità, e si presenta agli utenti con una veste grafica snella e accattivante oltre che con un archivio fotografico degno di nota. Il portale è dotato di un blog che mostra la storia, gli usi e i costumi di Pisticci, nonché di un servizio dedicato alle informazioni per i visitatori e al supporto degli operatori del comparto turistico-ricettivo.

“Nel corso degli anni, intorno al marchio – afferma Gianpiero Andrulli, ideatore e manager di Visit Pisticci – si è registrato un forte interesse da parte dei visitatori che, con sempre più frequenza, hanno utilizzato Visit Pisticci per richiedere informazioni e per visitare la città di Pisticci e il suo vasto territorio. Visit Pisticci nasce nel 2018 con lo scopo di far conoscere le bellezze culturali, paesaggistiche, artistiche e gastronomiche di Pisticci e della Basilicata, con un occhio di riguardo al sistema di accoglienza del visitatore ed alla scoperta dei percorsi meno battuti dai tour operator”.