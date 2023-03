By

Si è tenuto ieri a Matera il 3° Meeting – European Tourism Going Green 2030 ( ETGG 2030 ) sul Turismo Sostenibile con la presentazione dei risultati raggiunti dalle PMI coinvolte nel progetto da parte degli esperti selezionati: Giovanna Tosetto, Marco Cestari, Ettore Ruggiero, Alessandro Martemucci, Angelo Bencivenga, Marianna Dimona.

C’è stata l’illustrazione delle fasi di affiancamento alle aziende, entrando nel merito degli aspetti tecnici per consentire loro di ottenere le certificazioni ambientali/verdi/sostenibili, obiettivo finale del progetto. Poi il confronto tra le diverse esperienze maturate sul campo nei territori della Basilicata e del Friuli Venezia Giulia. A seguire si è discusso dei vantaggi per le imprese turistiche, criticità, aspettative e quali strategie per il futuro.

Cinzia De Marzo con Vito Signati Presidente ASSET Basilicata ha illustrato La misurazione dell’impatto climatico presso alcune aziende turistiche italiane, croate e bulgare: iniziativa pilota prima in Europa, utilizzando il tool dell’UNEP – Resource efficiency- RE.

Nella seconda parte del meeting si è parlato della creazione del cluster italiano delle imprese turistiche certificate/sostenibili e sinergie operative con iniziative già in corso in ambito regionale e nazionale che ha visto moderatore, Vito Verrastro.

Sono intervenuti: Angelo Tortorelli – Presidente Mirabilia network, Alessandro Tollon – Consigliere della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Mario Pozza – Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Roberta Garibaldi – Vicepresidente Comitato Turismo OCSE, sono intervenuti Emma Taveri e Alberto Valenzano.