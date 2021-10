L’innovazione lucana, premiata all’Innovation Village Award 2021 a Napoli

È andato al manager materano Alessandro Martemucci, il secondo posto al premio “Federica Weblearning”. La premiazione si è tenuta ieri a Napoli all’Università Federico II nell’ambito del Innovation Award 2021, l’iniziativa annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate in Italia e volte al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.

Martemucci è stato premiato nella Categoria “Innovazione didattica delle learning technologies”, con il progetto “Lillox – la rivoluzione nell’apprendimento”, selezionato fra 184 proposte arrivate da tutta Italia. Lillox, unico progetto lucano vincitore, è un dispositivo che distribuisce contenuti in modo interattivo attraverso il wi-fi senza connessione ad internet (dunque senza consumare gigabyte) ed è questa la vera rivoluzione. Infatti ognuno con il proprio smartphone, tablet o pc, senza installare nessuna APP, può connettersi a Lillox in wi-fi e leggere un libro, ascoltare musica, vedere un film, giocare, ricevere informazioni utili, condividere documenti utilizzando solo il proprio browser web anche in mobilità.

“Il progetto – dichiara Martemucci – nasce con un fine molto nobile, cioè combattere l’analfabetismo nei paesi in via di sviluppo con una soluzione semplice da utilizzare e sostenibile oltre che a basso costo per migliorare l’apprendimento e la vita delle persone riducendo le disuguaglianze sociali, in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU”.

Lillox è già operativo in ambito turistico all’interno del museo dello scavo “Mudesca” di Matera per fare infotainment e come audioguida digitale.

I suoi impieghi sono molteplici, come biblioteca virtuale, mediante la distribuzione di libri digitali, o come sistema informativo per strutture sanitarie, o per attività di intrattenimento su bus e treni attraverso la condivisione di video e musica. In ambito digital education permette la condivisione di slide e lezioni in tempo reale con tutti gli allievi connessi, con un sistema mirror. Il progetto che consta di un dispositivo grande quanto un pacchetto di sigarette (alimentato a batterie, power bank o dalla rete elettrica) è già pronto per la commercializzazione ed ha incontrato il favore di diverse aziende italiane interessate alla produzione e alla distribuzione su larga scala.

Il premio Innovation Village Award 2021, giunto alla terza edizione, è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, società promotrice e organizzatrice di Innovation Village, ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).