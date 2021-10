Matera, scontro tra auto e moto, ferito un uomo.

Un incidente tra una Fiat Idea e una moto Honda X-Adv 750 è avvenuto questa mattina intorno alle ore 12,30 in via Nazionale, nei pressi dell’incrocio con via Sturzo. Ad avere la peggio è stato un giovane di Altamura alla guida della motocicletta che è stato ricoverato in all’ospedale di Matera dopo l’intervento del 118. Stando a quanto appreso sul luogo, nell’impatto il giovane ha urtato la testa contro il bordo del marciapiede ed ha perso conoscenza. A causare l’incidente, forse una manovra non consentita da parte del conducente della vettura. A chiarire la dinamica del sinistro i vigili urbani, intervenuti sul posto.