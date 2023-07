Si chiude con una settimana di grandi eventi la seconda edizione di Sonic Park Matera 2023, dopo il sold out pere la classe del batterista dei Pink Floyd NICK MASON con la sua super band la terza settimana di programmazione si apre l’inesauribile energia del grandeche insieme a una superband di 13 elementi arriva a sul palco di Sonic Park Matera, reduce dal nuovo successo al Festival di Sanremo come meravigliosa spalla di Amadeus e dai sold out nella prima parte del tour nei palazzetti di tutta Italia. E se a gennaio 2022 era ancora quasi uno sconosciuto, dopo due passaggi al festival di Sanremo e una serie di successi radiofonici arriva da star, Alberto Cotta Ramusino, in arte TANANAI . Chiude la seconda edizione di Sonic Park Matera una vera e propria festa delle musica, l’occasione per cantare e ritrovarsi sotto il palco con le indimenticabili canzoni degli ARTICOLO 31 (domenica 30 luglio): J-Ax e DJ Jad saranno insieme sul palco per quello che si preannuncia essere un evento imperdibile dopo la reunion celebrata all’ultimo festival di Sanremo con il brano Un bel viaggio e l’annuncio della lavorazione di un nuovo disco.

Il festival organizzato da AC Phoenix e Fondazione Reverse Con il sostegno del Comune di Matera e il patrocinio della Provincia di Matera insieme alla Regione Basilicata negli spazi unici della Cava del Sole “David Sassoli” di Matera arriva alla terza settimana di programmazione con energia e soddisfazione. Tanto pubblico in arrivo non solo dalla Basilicata, ma anche dalle regioni vicine e da tutto il paese, concerti di grande musica, organizzazione in piena efficienza sono gli ingredienti di un successo che si annuncia pieno.

Nell’ottica della valorizzazione del territorio e dello scambio fra audience diverse, il pubblico del festival avrà la straordinaria occasione di poter visitare il Museo Nazionale di Matera con un ingresso ridotto.