Matera, danneggiata l’illuminazione alla rotatoria “del pino” durante gli spari della Bruna. Ora l’incrocio è al buio

La rotatoria “del pino” a Matera è spenta dal giorno della Festa della Bruna a causa dei danni subiti dopo l’invasione di gente che ha assistito agli spari, posizionati proprio nell’aiuola, durante la Processione dei Pastori. La folla che è entrata nell’aiuola ha danneggiato circa la metà dei corpi illuminanti che ne delineano il perimetro.

Passata la festa, gabbato il santo. Verrebbe da dire proprio così visto che dal 2 luglio nessuno ha provveduto a ripristinare la funzionalità delle luci che delimitano l’incrocio e dunque hanno una importante funzione per la sicurezza della circolazione stradale nelle ore serali e notturne. La scelta infelice di posizionare i fuochi nell’aiuola ha causato danni non ai corpi illuminati ma anche all’impianto elettrico che in molti punti è stato interrotto o divelto.