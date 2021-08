Matera ha la sua area camper “abusiva” e gratuita: un parcheggio sporco e degradato a Lanera

Matera ha ormai da diverse settimane la sua area camper “spontanea”. Si trova al quartiere Lanera, all’inizio di via Carlo Levi nel parcheggio che fu ultimato nel 2019 per accogliere i turisti in visita alla Capitale della Cultura. Certo anche i camperisti sono turisti ma hanno ben altre esigenze (ad esempio lo scarico dei liquami) rispetto a coloro che arrivano in auto per visitare la città. Così con il passaparola tra loro, i camperisti hanno dato vita ad un’area camper “abusiva” colonizzando interamente il parcheggio di Lanera che è gratuito.

Ed una volta finita la visita a Matera, molti di loro lasciano ai cittadini il souvenir della visita, cioè l’immancabile busta della spazzatura che si accumula nella pineta attrezzata adiacente al parcheggio. Almeno questa volta i cittadini materani “sporcaccioni” non sono colpevoli per l’abbandono di rifiuti. Il resto lo fanno il degrado ordinario in cui versa la città con gettacarte mai svuotati, strutture rotte, assenza di controlli e sporcizia generalizzata. Persino parcheggi per disabili inutilizzabili perchè pieni di frasche.