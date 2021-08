Infratture, la personale di Cesare Maremonti alla Galleria Gurrado di Matera, dal 28 agosto

By

Il 28 agosto alle ore 20 verrà inaugurata presso la galleria Gurrado di Matera la mostra personale #infratture dell’artista lucano Cesare Maremonti.

InFratture è una mostra che indaga sul rapporto tra uomo e paesaggio, un rapporto etico che contraddistingue il territorio della Murgia Materana fin dalle sue prime trasformazioni, un rapporto riconoscibile attraverso l’atto di sottrarre alla natura ciò che di suo già possedeva.

Scomporre per intravedere, rompere per ricostruire; una frattura inevitabile, come forma di un incoerente fine, un solco che delinea un’apertura, definizione di noi stessi.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dal 28 agosto al 19 settembre dalle 10.30 alle 21.00.