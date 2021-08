Matera, topi e assenza di igiene al mercato della frutta di via Ascanio Persio

Situazione molto precaria dal punto di vista igienico-sanitario nel mercato della frutta di via Ascanio Persio, nel pieno centro di Matera. Da giorni commercianti e avventori segnalano la presenza di topi, avvistati anche in pieno giorno. E c’è da crederci vista la condizione in cui versano i servizi igienici della storica “piazza della frutta”. I bagni a servizio della piazza non vengono puliti da mesi e sono ormai un accumulo di escrementi ed un ricettacolo di sporcizia, luogo ideale per il proliferare dei ratti. Le foto parlano chiaro, sebbene non facciano sentire il fetore che si sviluppa nella zona dei bagni. Qualche giorno fa erano intervenuti i vigili urbani a chiudere “simbolicamente” con un nastro di plastica l’ingresso ai bagni. Ovviamente, il divieto di utilizzo dei bagni non è servito a niente ed i commercianti hanno ripreso ad utilizzarli dal giorno dopo pur in assenza di qualsiasi requisito igienico. Non si è capito ancora il motivo per cui sia stata sospesa da tempo la pulizia dei bagni. Sta di fatto che l’assenza di pulizia e di igiene ha favorito il diffondersi dei topi che scorrazzano tra le bancarelle dove si vendono gli alimenti. Commercianti e avventori chiedono una verifica immediata da parte dell’Asm viste le condizioni igieniche incompatibili con la vendita di alimenti.