Matera, in Piazza Vittorio Veneto un nuovo fashion store: chiude Sisley, apre dal 24 aprile il marchio Stefanel

Nuovo capitolo per il commercio nel cuore di Matera. Nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, uno degli angoli più rappresentativi dello shopping cittadino, si volta pagina con la chiusura del noto punto vendita Sisley, da anni punto di riferimento per gli amanti dello stile e della moda.

Al suo posto apre le porte, da venerdì 24 aprile, il nuovo store Stefanel, storico marchio dell’abbigliamento italiano, oggi parte del gruppo OVS, leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino, presente con oltre 2600 negozi nel mondo. Un brand simbolo di eleganza e qualità, pronto a portare nel cuore della città dei Sassi una proposta contemporanea capace di coniugare tradizione, stile e innovazione.

Il nuovo store, tutto al femminile, esordisce con la nuova collezione Stefanel primavera estate 2026 che abbraccia un minimalismo moderno dall’anima senza tempo. Una proposta raffinata che si esprime attraverso linee essenziali, materiali di qualità, attenzione al dettaglio e uno stile versatile pensato per accompagnare la donna in ogni momento della giornata.

Protagonista di questa nuova avventura imprenditoriale è Giuseppe Cibelli, attivo da oltre 30 anni nel settore dell’abbigliamento, ben conosciuto nel panorama commerciale locale. Forte di una lunga esperienza maturata nel fashion retail, Cibelli scommette ancora una volta sul centro cittadino e sul valore strategico di Matera come polo di riferimento per lo shopping di qualità.

“L’apertura di Stefanel rappresenta una scelta di continuità nel segno della moda e del prestigio – sottolinea l’imprenditore – con l’obiettivo di offrire ai clienti uno spazio rinnovato, accogliente e in linea con le nuove tendenze del mercato, valorizzando al tempo stesso la forza di un gruppo leader come OVS. L’inaugurazione del nuovo store segna non solo un cambio di insegna, ma anche un segnale positivo per il tessuto economico e commerciale della città di Matera, confermando la vitalità di una delle piazze più suggestive e iconiche del Sud Italia”.

Il nuovo punto vendita si candida così a diventare riferimento per donne dallo stile ricercato e contemporaneo e turisti affascinati dall’inconfondibile gusto italiano, esaltando la vocazione commerciale di una location storica nel cuore della città Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.