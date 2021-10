Il bucato “Pet Friendly”. Da Matera i nuovi detergenti professionali Heart Italiana per gli amici 4 zampe.

L’azienda materana Heart Italiana ha lanciato sul mercato nazionale la prima linea completa di detersivi professionali specifici per lavare gli indumenti e i tessuti a contatto con gli animali domestici, quali cucce, abbigliamento per animali, coperte, sottosella, copridivani, biancheria pet, ecc. Finora sul mercato non esisteva alcuna linea completa di prodotti professionali pensati per le esigenze di questo nuovo mercato in grande crescita. Basti pensare che il 50% delle famiglie italiane possiede un Pet.

Chi ha un animale domestico sa perfettamente quanto è fondamentale usare prodotti detergenti su tessuti che rispettino i nostri amici a 4 zampe. Alcuni utilizzano detergenti tradizionali per bucato, che possono risultare aggressivi, molto profumati, o dalle proprietà disinfettanti che possono contenere candeggina o ammoniaca. Sebbene diano l’impressione di risolvere un’esigenza di pulizia in realtà sono tutte sostanze nocive per la salute di cani e gatti. Infatti le fragranze presenti nei normali detergenti o detersivi rimangono disperse nell’aria o aderiscono alle superfici e possono essere la causa di reazioni allergiche cutanee ma anche di crisi respiratorie.

Heart Italiana, da oltre 30 anni nel settore della pulizia professionale, ha messo a punto una nuova gamma di prodotti “Linea Pet”, nati dalla collaborazione con medici veterinari, pensati per risolvere le esigenze di pulizia e cura degli indumenti per gli animali, con un’attenzione particolare al loro benessere. I prodotti Oxipet sanificante, Cleanpet detergente e Softypet ammorbidente sono tutti ipoallergenici e contengono esclusivamente materie prime nobili selezionate, a basso impatto ambientale e completamente compatibili con le caratteristiche fisiologiche degli animali. Tutti i prodotti sono utilizzabili sia a mano, che nelle lavatrici domestiche, professionali e nelle lavanderie self.