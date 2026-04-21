Matera piange il giornalista Antonio Mutasci, storica firma dello sport lucano

Matera perde uno dei giornalisti più autorevoli e riconoscibili del panormama sportivo. A soli 43 anni è venuto a mancare Antonio Mutasci, storica penna dello sport per il Quotidiano del Sud: per anni ha raccontato con passione e competenza le vicende sportive del calcio materano e lucano.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città e nel mondo dell’informazione, dove Mutasci era conosciuto e apprezzato per la sua professionalità e il suo stile. Con i suoi articoli ha narrato non solo risultati e classifiche, ma anche le storie, i sacrifici e i sogni di atleti e società sportive locali.

Il suo nome è legato indissolubilmente al racconto dello sport in Basilicata: dalle cronache calcistiche alle discipline minori, Mutasci ha sempre dato spazio a una narrazione attenta e rispettosa, contribuendo a valorizzare realtà spesso lontane dai riflettori nazionali. Disponibile e cordiale proveniente da una famiglia appassionatissima di calcio era amatissimo da giocatori, dirigenti sportivi e tifosi.

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando, segno tangibile dell’affetto e della stima costruiti in anni di lavoro sul campo.

La città di Matera si stringe attorno alla famiglia, salutando non solo un giornalista, ma un testimone prezioso della vita sportiva locale.