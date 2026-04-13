Venerdì 10 Aprile nell’aula magna della Scuola di Giornalismo Luiss, non è andata in scena una semplice proiezione, ma un vero caso di studio sul capitalismo contemporaneo. Il film-documentario “Brunello, il visionario garbato” di Giuseppe Tornatore, accompagnato dalle musiche di Nicola Piovani, ha fatto da introduzione a un confronto che ha superato i confini del racconto biografico per entrare nel merito di un modello economico alternativo.

Al centro del confronto, Brunello Cucinelli, in dialogo con Chiara Beghelli (Il Sole 24 Ore), ha delineato un modello imprenditoriale che si colloca in controtendenza rispetto alla pressione dei risultati di breve periodo. Non un rifiuto del profitto, ma una sua ridefinizione: da fine a esito di un equilibrio più ampio tra qualità del prodotto, dignità del lavoro e coerenza valoriale. Cosa ci portiamo a casa, da questo incontro: una serie di utili consigli per i manager e gli imprenditori lucani.

Oltre il trimestre: la sfida del lungo periodo: “Creare per il prossimo secolo” è una dichiarazione che, tradotta in termini economici, implica una revisione profonda delle logiche industriali. Produrre capi destinati a durare decenni significa ridurre la rotazione del prodotto e, quindi, spostare il baricentro del modello di business: meno volumi, maggiore valore unitario, più forte relazione con il cliente. È una strategia che si oppone frontalmente alla dinamica del fast fashion e che trova sostenibilità solo in un posizionamento alto di mercato, dove qualità e reputazione consentono di sostenere prezzi premium.

Innovare nella tradizione: il caso dei primi maglioni in cashmere colorati, richiamato durante l’incontro, rappresenta un esempio di innovazione non tecnologica ma culturale. Non si tratta di introdurre un nuovo prodotto, bensì di ridefinire il significato di uno esistente. In termini competitivi, è una leva ad alta efficacia: intervenire su codici estetici consolidati permette di differenziarsi senza alterare la filiera produttiva. È qui che si genera valore, più che nella pura discontinuità tecnologica.

Estetica e produzione: la filiera del valore sostenibile: un altro elemento distintivo riguarda l’integrazione tra estetica e organizzazione industriale. “Fare prodotti belli” non è solo una scelta stilistica, ma una componente strutturale del posizionamento. La bellezza, in questo senso, diventa un asset competitivo: difficile da replicare, immediatamente riconoscibile. Lo stesso principio si estende agli spazi di lavoro. Stabilimenti progettati per garantire luce naturale e qualità ambientale non sono solo una dichiarazione etica, ma incidono su produttività, attrattività e retention del capitale umano. In un mercato del lavoro qualificato sempre più selettivo, la qualità dell’ambiente diventa leva strategica.

Il “garbo” come strategia. Nel lessico di Cucinelli ricorre un termine poco frequente nel dibattito economico: “garbo”. Dietro una parola apparentemente soft si intravede, in realtà, una precisa architettura relazionale. Fiducia, rispetto e trasparenza riducono i costi di transazione, rafforzano la reputazione e consolidano relazioni di lungo periodo con stakeholder e clienti. È un capitale intangibile, ma non per questo meno rilevante: nei mercati ad alta competizione simbolica, la reputazione è una barriera all’ingresso tanto quanto la scala produttiva. Il vero differenziale competitivo, tuttavia, resta intangibile. La “forza del garbo” evocata da Cucinelli non è retorica, ma architettura relazionale. In un contesto economico dominato da velocità e aggressività, la gentilezza diventa una forma di posizionamento. È una strategia lenta, ma cumulativa: costruisce reputazione nel tempo e la rende resiliente alle crisi.

Le domande aperte: scalabilità e accessibilità. La moderazione di Chiara Beghelli ha contribuito a portare il confronto su un terreno più analitico, introducendo interrogativi che restano centrali. Il primo riguarda la scalabilità del modello. Un sistema basato su alta qualità, produzione attenta e prezzi elevati può essere replicato oltre una nicchia di mercato? Il rischio è che il cosiddetto “capitalismo umanistico” resti confinato a segmenti premium, difficilmente estendibili su larga scala. Il secondo nodo è quello dell’accessibilità. Se il valore è incorporato in prodotti di lunga durata e alto prezzo, quale spazio resta per una domanda più ampia? La sostenibilità economica del modello si regge su un equilibrio delicato tra esclusività e desiderabilità.

Tra visione e mercato

L’incontro alla Luiss ha restituito l’immagine di un’impresa che ambisce a integrare etica ed economia senza rinunciare alla competitività. Ma ha anche evidenziato, per contrasto, i limiti strutturali di un approccio che richiede coerenza assoluta e un posizionamento preciso. Nel contesto attuale, segnato da pressioni ESG, evoluzione del consumatore e crescente attenzione alla filiera, il modello proposto da Cucinelli intercetta una traiettoria reale. Resta da capire se rappresenti un’eccezione virtuosa o un anticipo di sistema. La questione, in ultima analisi, non è se il profitto debba essere perseguito, ma attraverso quali condizioni venga generato. Ed è su questo terreno — più che sui numeri — che si giocherà la credibilità dell’impresa nei prossimi anni. Il primo dato rilevante, per chi osserva i mercati da prospettiva economica, è la ridefinizione stessa del concetto di profitto. Non più metrica isolata, ma indicatore derivato di un sistema più ampio che include dignità del lavoro, sostenibilità e valore culturale. Cucinelli non ha parlato di EBITDA o marginalità, ma di “anima” e “armonia”. Tradotto in termini economici: un posizionamento di lungo periodo che rifiuta la logica estrattiva del trimestre per abbracciare una visione patrimoniale del brand. Il contributo di Chiara Beghelli è stato determinante nel tradurre questa visione in chiavi di lettura operative. Le sue sollecitazioni hanno portato il confronto su due assi cruciali: trasparenza della filiera: oggi driver decisivo nella costruzione della fiducia del consumatore evoluto, responsabilità della comunicazione: il giornalismo come vettore di un’estetica che non sia solo aspirazionale, ma anche etica. Ne è emerso un punto chiave: il marketing contemporaneo non può più limitarsi a creare desiderio, deve giustificare valore.

Un modello replicabile?

Il cosiddetto “capitalismo umanistico” non è un’utopia, ma un modello selettivo. Non è facilmente scalabile, ma è estremamente difendibile. Richiede coerenza assoluta tra valori dichiarati e pratiche operative — ed è proprio questa coerenza a generare premium price e loyalty. Il vantaggio competitivo del futuro non risiederà solo nell’efficienza, ma nella capacità di integrare etica, estetica e strategia industriale. L’impressione finale è che eventi come questo non producano solo ispirazione, ma ridefiniscano metriche e priorità. E che, sempre più, la domanda non sarà “quanto profitto generi”, ma “come lo generi”.

L’elemento che più mi ha colpito è la Forza del Garbo. Essere gentili, trasparenti e corretti non è una debolezza, ma una strategia di leadership superiore. Il garbo permette di costruire relazioni durature, l’unica vera valuta nel marketing del futuro. Questo incontro ha cristallizzato la mia visione del Neverending: un percorso dove il marketing non serve a vendere oggetti, ma a rigenerare persone e territori. Per suggellare questo sentire comune, ho consegnato a Brunello il Pane di Matera e il mio libro “Frugal Management”: due simboli di una terra e di una gestione che sanno trarre valore dall’essenziale, rispettando i tempi del creato.

“Bisogna tendere alla crescita, ma con garbo e nel rispetto dell’armonia universale.”

Usciamo da questa lezione con una certezza: l’impresa del futuro sarà umana o non sarà. Il profitto senza dignità è un debito che le prossime generazioni non potranno più pagare.

