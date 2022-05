By

Ennesimo incidente sulla SS 7 alle porte di Matera. In uno scontro tra una Fiat 500 L e un autoarticolato ha perso la vita l’uomo che era alla guida dell’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13 tra lo svincolo per Metaponto ed il distributore di carburanti Air. Codice giallo per il conducente del camion.