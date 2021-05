Matera invasa dalle erbacce: al quartiere Serra Venerdì non aspettano il Comune e puliscono da soli

Non sopportavano più il quartiere invaso dalle erbacce, così a Serra Venerdì i cittadini si organizzano e sfalciano l’erba da soli senza aspettare il Comune di Matera. La situazione è diventata insostenibile per via di topi, lucertole, serpenti e insetti così alcuni cittadini volenterosi dello storico quartiere materano, questa mattina, hanno deciso di fare da soli convinti che gli operai del Comune non arriveranno a breve. Una lezione di civiltà indirizzata agli amministratori che rende onore a questi cittadini modello che desiderano davvero una città bella e pulita.