MATERA, LA TASSA SUI RIFIUTI E’ AL MASSIMO. MA IL SERVIZIO E’ PESSIMO E IL DEGRADO OVUNQUE.

La situazione dei rifiuti in città è al collasso per quanto riguarda la raccolta degli ingombranti. Nei pressi di ogni isola “ecologica” da più di un mese ormai si accumulano rifiuti di ogni tipo che non vengono raccolti. Il degrado nella città di Matera ha raggiunto livelli mai visti finora con cumuli di masserizie ad ogni angolo. Nonostante una tassa sui rifiuti salata, in aumento da anni ormai, il servizio offerto in cambio è pessimo. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A peggiorare la situazione ci sono i centri di raccolta per gli ingombranti inspiegabilmente chiusi, nonostante qualche giorno fa il Comune avesse ordinato l’immediata riapertura. Cosa che evidentemente non è accaduta. Il degrado in tutta la città è lampante, tanto da lasciar supporre che con il nuovo gestore della raccolta dei rifiuti le cose siano peggiorate anziché migliorare.