SEGNALETICA STRADALE IN ABBANDONO A MATERA. UN DEGRADO VERGOGNOSO

La segnaletica stradale nella città di Matera versa in uno stato di grande abbandono e degrado. In diverse zone, dal centro alla periferia, molti cartelli stradali non svolgono più la loro funzione da mesi perché, abbattuti, sono riversi a terra. La stessa sorte vale per tanti cartelli che indicano i nomi delle strade. Abbattuti nella maggior parte dei casi dal vento i cartelli non sono mai stati ripristinati e giacciono al suolo contribuendo ad una immagine di forte degrado della città. Spesso i cartelli provvisori vengono addirittura usati per tappare malamente le buche come accade in via Annibale Maria di Francia. Cartelli che dovevano servire a segnalare un pericolo per pochi giorni ma che rimangono ancora lì addirittura dopo quattro o cinque mesi. Di fare un po di manutenzione non se ne parla nemmeno…